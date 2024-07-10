منتخب الأرجنتين يتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا 2024

البلاد- جدة
نجح منتخب الأرجنتين في مواصلة طريقه نحو نهائي كوبا أمريكا 2024، بتجاوزه عقبة منتخب كندا في المربع الذهبي.
والتقى حامل اللقب بنظيره الكندي مجددًا صباح اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي، لينجح في تكرار الفوز عليه بنتيجة 2-0.
رجال المدرب ليونيل سكالوني انتظروا حتى الدقيقة 22 للوصول إلى شباك كندا بهدف أول عن طريق جوليان ألفاريز.
وفي بداية الشوط الثاني، عزز المنتخب الأرجنتيني تقدمه بهدف عن طريق ليونيل ميسي، بعدما لامست الكرة قدمه عقب تسديدة أطلقها إنزو فرنانديز.
وكادت كندا أن تعود في الدقائق الأخيرة بفرصتين خطيرتين، الأولى تصدى لها الحارس إيميليانو مارتينيز، قبل أن تمر الثانية بجوار القائم بعد ضربة رأسية قوية.
وبذلك، يصل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي.
وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية، بين كولومبيا وأوروغواي، التي ستقام صباح غد الخميس.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكوبا أمريكا 2024 يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يوليو الجاري.