منافسات النخبة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية تستمر مع بطولات Free Fire و Dota 2 و Mobile Legends: Bang Bang

– الأسبوع الأول يشهد ختام بطولتي League of Legends و Call of Duty: Warzone
– أبطال جدد ونجاح مُذهل في الأسبوع الأول بكأس العالم للرياضات الإلكترونية
الرياض – هاني البشر
شهد الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية نجاحاً مبهراً على صعيد البطولات، والفعاليات والأنشطة، والحضور الجماهيري، بالإضافة إلى الأصداء الإيجابية والتغطية الإعلامية الواسعة من مختلف أنحاء العالم.
وانطلق الحفل الافتتاحي في الرياض يوم الثلاثاء الماضي 2 يوليو، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والذي وصف البطولة بأنها “حدث استثنائي في تاريخ الرياضات الإلكترونية”.
وتألقت العاصمة السعودية بحفل افتتاح لا يُنسى، حيث أضاءت الألعاب النارية وعروض الدرون سماء الرياض معلنةً عن بداية الحدث الممتد على مدار ثمانية أسابيع. وضمّ الأسبوع الافتتاحي أربع بطولات مذهلة أقيمت في SEF أرينا، الصرح الفريد من نوعه، الذي يُعد أكبر منطقة ألعاب ورياضات إلكترونية على مستوى العالم، وشملت؛ League of Legends و Call of Duty: Warzone و Mobile Legends: Bang Bang و Dota 2.
وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:” شهد الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية منافسات عالمية المستوى، وبالنسبة لنا كمنظمي البطولة، لا يوجد شيء يسعدنا أكثر من رد الفعل والإقبال الرائع الذي شاهدناه، ليس فقط من الجماهير الحاضرة، ولكن أيضاً من الملايين الذين يتابعوننا افتراضيًا حول العالم. لقد حققت انطلاقة البطولة نجاحاً فاق كل توقعاتنا”.
بدوره، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في المؤسسة:” حقق كأس العالم للرياضات الإلكترونية أسبوعاً مذهلاً تجاوز كل التوقعات. وحظي الحدث بردود فعل إيجابية من عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية، سواء من الحاضرين في SEF أرينا أو المتابعين خلف الشاشات. لطالما حلم عشاق الرياضات الإلكترونية حول العالم بمشاهدة أفضل الأندية واللاعبين يتنافسون في أشهر الألعاب، ونجح كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تحقيق هذا الحلم على أرض المملكة”.
كما شهد الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض لحظات استثنائية وتنافساً محتدماً، حيث اختتمت اثنتان من كبرى البطولات، League of Legends و Call of Duty: Warzone، لتكتب قصصًا ملهمة وتتوج أبطالًا جددًا. وحقق فريق “Team Falcons” السعودي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لمنافسات Call of Duty: Warzone، ليصبح أول فريق من المملكة العربية السعودية يحرز لقباً في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وفي اليوم التالي، توّج فريق “T1” الكوري بطلاً لمنافسات League of Legends، بعد أداء مميز نال إعجاب الجميع.
وعقب منافسات البطولتين، صرّح رالف رايشرت: “أشعلت المنافسات أجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتميزت النهائيات بمنافساتها النخبوية ولحظاتها المثيرة، مع العديد من المشجعين الذين قدموا من كل مكان حول العالم. ونؤكد التزامنا تجاه جماهير الحدث، ونسعى جاهدين لمنحهم أفضل تجربة ممكنة؛ باعتبارهم الجوهر الأساسي لنجاح أي حدث”.
كما أشاد فيصل بن حمران بممثلي المملكة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية وبفريق Team Falcons بعد انتصارهم التاريخي. وقال:” نهنئ الفريق على هذه اللحظة المميزة، لقد أظهروا مهارة استثنائية طوال فترة المنافسات، وحققوا إنجازاً تاريخياً للمملكة، أثبتوا به قدرة الشباب السعودي على التميز والإبداع. ونتطلع لمشاهدة المزيد من هذه النجاحات في الأسابيع القادمة”.
وسيساهم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وسيسهم في تعزيز الابتكار عالميًا، وبناء القدرات التنافسية لهذا القطاع، إلى جانب التأثير على السياحة وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الواعدة وفق رؤية السعودية 2030، كما يسلط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في تواصل المجتمعات على جميع الأصعدة الثقافية والرياضية والاقتصادية.
الحدث المُقام على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس في بوليفارد رياض سيتي، يُعد احتفالاً عالمياً بروح المنافسة وشغف الألعاب الإلكترونية، حيث تتنافس نخبة الأندية والرياضيين على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ القطاع دوليًا بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار، موزعة عبر 22 بطولة عالمية في 21 لعبة.