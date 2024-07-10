لله دره” و “نجام” و”بدر العلياء “يتنافسون على سباق “الشوط التحضيري لكأس جامعة الملك عبدالعزيز

يشهد ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية الحفل الرابع والخامس والسادس في الأسبوع الثاني من موسم سباقات الطائف، ويتألف كل حفل من تسعة أشواط تتنوع فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة الموافق 11_12_13 يوليو 2024، والذي يشهد هذا الأسبوع أشواطًا مهمة ابتداءً من الشوط التحضيري لكأس جامعة الملك عبدالعزيز يوم الجمعة، الذي يجمع نخبة من أقوى الخيل على مسافة 1600 متر للخيل المنتجة محليًا بجائزة قدرها 130 ألف ريال، ومن أبرزهم الجواد لله دره لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الفائز بخمسة سباقات في سجله أبرزها كأس الملك عبدالله للفئة الأولى محليًا، فيما حل ثانيًا في مشاركته قبل الأخيرة في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للفئة الأولى محليًا،
كما يبرز من ضمن الأسماء المسجلة الجواد نجام للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الفائز بتسعة انتصارات سابقه كما أنه حل في ثالث المراكز في مشاركته قبل الأخيرة في سباق كأس ولي العهد للإنتاج للفئة الأولى محليًا.
وفي يوم السبت، ستكون البداية مع شوط خصص للأفراس المبتدئة لعمر الثلاث سنوات فقط على مسافة 1200 متر وفي الشوط الثامن خصص لشوط التكافؤ على مسافة 2000 متر للخيالة المتمرنين بدون استخدام السوط، وأما في آخر الأشواط للخيل العربية الأصيلة مفتوح الدرجات على مسافح 1600 متر وبجائزة قدرها 95 ألف ريال نصفها تذهب لصاحب المركز الأول.
كما تشهد سباقات يوم الخميس تخصيص 8 أشواط للخيل المبتدئة تخص الخيل المنتجة محليًا والخيل المستوردة والخيل العربية الأصيلة تتنوع فيها المسافات والأعمار.
وعن حضور الزوار للإستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على ارضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة.
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