شاركت في مؤتمر (أونكتاد).. السعودية تستعرض جهودها لتعزيز المنافسة

الرياض – واس

شاركت الهيئة العامة للمنافسة في اجتماعات فريق الخبراء الحكومي المعني بقوانين وسياسات المنافسة في الدورة ٢٢ التي يقيمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي استضافته مدينة جنيف مؤخرا .

وتناول الاجتماع وسط حضورٍ واسعٍ من خبراء المنافسة بالعالم، عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بأسواق الغذاء، والأسواق الرقمية، وتجارب الدول في تعزيز مستويات المنافسة بتلك الأسواق.

كما ناقش الخبراء إسهامات الإنفاذ الفعّال لقوانين المنافسة وسياساتها في تقليل مستويات الفقر ومعالجة سلوكيات المنشآت المحتكرة التي قد تعزز من عدم توافر السلع لفئات المجتمع بأسعار مناسبة.

وعلى هامش الاجتماع، قدّم وفد الهيئة عرضًا مرئيًا عن رئاسة المملكة العربية السعودية لشبكة المنافسة العربية وخطة تطوير عمل الشبكة لتعزيز التعاون بين أجهزة المنافسة بالوطن العربي؛ حيت تضم شبكة المنافسة العربية عضوية ١٨ دولة عربية وهم أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (قافتا)، أثر اجتماع استضافته اللجنة الاقتصادية الأوراسية للمنظمات الإقليمية المتخصصة بالمنافسة، وبحضور سبعة منظمات دولية معنية بالمنافسة.

يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للمنافسة في هذه الاجتماعات تسهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات الدولية وأجهزة المنافسة الرائدة.