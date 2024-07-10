د. الربيعة يلتقي السفير الأمريكي.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الغذائية والإيوائية

الرياض -واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات الوضع الإنساني والإغاثي في قطاع غزة، وأوجه التعاون بهذا الخصوص.

وفي إطار الجهود المتواصلة لمملكة الإنسانية في أنحاء العالم ، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.502 سلة غذائية للأسر النازحة في مركز القطاع الغربي بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 10.384 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان، لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.



وفي اليمن، سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إيوائية طارئة للأسر المتضررة من الحريق، الذي اندلع في مخيم مدودة بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، وأسفر عن خسائر مادية في مساكن النازحين وممتلكاتهم وسبل عيشهم.

وشملت المساعدات المقدمة خيام وحقائب إيوائية، استفاد منها 11 أسرة بواقع 54 فردًا.

وأعرب المتضررون عن سعادتهم الكبيرة وشكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على استجابته الإنسانية السريعة في تقديم المساعدات الطارئة التي أسهمت في تخفيف معاناتهم.

وإلى تركيا، حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 809 سلال غذائية و809 حقائب صحية في منطقة الإصلاحية التابعة لمحافظة غازي عنتاب، استفاد منها 4,854 فرداً من متضرري الزلزال السوريين والأتراك، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.