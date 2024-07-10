حساب المواطن: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

الرياض : البلاد

أودع برنامج حساب المواطن اليوم, 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 209 مليارات ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.

وأشار الهاجري, أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.