تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الأرجنتين في التقنيات العميقة

بيونس آيرس- واس

اجتمع معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، خلال زيارته إلى جمهورية الأرجنتين، بعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين في الجهات الحكومية والشركات التجارية؛ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتوطين التقنيات العميقة، وتنمية الابتكار لبناء اقتصاد مُستدام.

وناقش الدكتور الدسوقي مع معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية ديانا موندينو، ومعالي وزير الابتكار والعلوم والتقنية داريو جينوا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين العسيري، توسيع الشراكة الإستراتيجية في التقنيات العميقة، وتمكين ريادي الأعمال والمُبتكرين لدعم نمو القطاع الابتكاري.

واستعرض مع نائب وزير الصحة للرعاية الصحية الأولية في حكومة بوينس آيرس السيد غابرييل باتيستيلا؛ تجربة المملكة في تمكين التقنيات المُتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي لمُعالجة التحدّيات في قطاع الصحة، فيما ناقش مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفاب السيد داريو جيوسي، الخطة التشغيلية لمفاعل الأبحاث مُنخفض الطاقة، والتعاون في تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة، والتقنيات النووية المُتقدمة، واستكشاف الفُرص لبناء القُدرات في مجال تقنية المفاعلات النووية. كما ناقش معاليه فُرص التعاون في مجال التقنيات الناشئة مع مسؤولي شركة بوينس آيرس للابتكار.