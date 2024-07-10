المملكة تواصل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية على قطاع غزة

غزة : البلاد

واصلت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرت أمس عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” ؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمرارًا للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.