الاتحاد الآسيوي يعلن استمرار الشراكة مع «نيوم» حتى 2029

البلاد- جدة
بعد أربع سنوات من النجاحات المستمرة لشراكتهما العالمية، أعلن الاتحاد الآسيوي ونيوم عن تمديد الشراكة لتستمر من 2024 حتى 2029، حيث تواصل نيوم دورها كشريك عالمي رسمي لبطولات المنتخبات والأندية بالاتحاد الآسيوي.
وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي: إن «نيوم» ستصبح شريك التقديم للموسم الأول من دوري أبطال آسيا للسيدات المرتقبة، والأدوار النهائية من موسم 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث تقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا في المملكة العربية السعودية، وتضم الأندية الثمانية المتأهلة للدور الربع النهائي في سلسلة مباريات إقصائية شيقة وصولاً إلى المباراة النهائية.