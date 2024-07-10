الرياضة

الاتحاد الآسيوي يعلن استمرار الشراكة مع «نيوم» حتى 2029

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1446 هـ      10 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

بعد أربع سنوات من النجاحات المستمرة لشراكتهما العالمية، أعلن الاتحاد الآسيوي ونيوم عن تمديد الشراكة لتستمر من 2024 حتى 2029، حيث تواصل نيوم دورها كشريك عالمي رسمي لبطولات المنتخبات والأندية بالاتحاد الآسيوي.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي: إن «نيوم» ستصبح شريك التقديم للموسم الأول من دوري أبطال آسيا للسيدات المرتقبة، والأدوار النهائية من موسم 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث تقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا في المملكة العربية السعودية، وتضم الأندية الثمانية المتأهلة للدور الربع النهائي في سلسلة مباريات إقصائية شيقة وصولاً إلى المباراة النهائية.

 

في الوقت الذي تستعد السعودية فيه لاستضافة بطولات كبرى، من ضمنها كأس آسيا 2027 وكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، من شأن تجديد هذه الشراكة أن تساهم في تدعيم أساسات التعاون بين الاتحاد الآسيوي ونيوم، وتعزيز الدور الذي ستقوم به نيوم في حقبة جديدة من التطور والنمو للكرة الآسيوية.

وقال داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:« تمر كرة القدم الآسيوية الآن بمرحلة جديدة شيقة من التطور، ويسعدنا أن تستمر شراكتنا مع نيوم خلال هذه المرحلة الهامة».

وأضاف:« نود أن نشكر نيوم على وضع ثقتهم في بطولات الاتحاد الآسيوي، ونحن نتطلع للعمل معاً على دعم استمرارية تطور ونمو الكرة الآسيوية خلال الأعوام القادمة».

وأوضح:« كما يؤكد تجديد هذه الشراكة على الشعبية التي تحظى بها كرة القدم الآسيوية، ونجاحها في استقطاب الملايين من المشاهدين ومحبي الكرة الآسيوية حول العالم، وسنسعى للعمل مع نيوم على صنع المزيد من اللحظات والنجاحات التاريخية التي تساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وإسعاد الجماهير».
نيوم: فرصة لتطوير القطاع الرياضي

وقال نظمي النصر، المدير التنفيذي لنيوم:« تتيح لنا الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة مهمة لتطوير قطاع الرياضة على مستوى قارة آسيا وخلق المزيد من المسارات التي تلبي احتياجات الموهوبين وعشاق كرة القدم ذات الشعبية الواسعة على مستوى العالم؛ إن ما يدفعنا إلى الاهتمام بهذه الشراكة هو ارتباط الرياضة بصحة الإنسان ودورها الرئيسي في الترفيه ورفع مستوىات جودة الحياة وتحقيق التقارب بين الأفراد والشعوب، ما يتماشى مع رؤية وأهداف نيوم الاستراتيجية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيستمر الاتحاد الآسيوي في العمل مع نيوم؛ من أجل دعم إطلاق حقبة جديدة لكرة القدم في آسيا، تشهد فيها الكرة الآسيوية تطورات هامة على جميع الأصعدة والمستويات من خلال وضع تعزيز المنافسة وروح التطوير ودعم المساواة في محل الأولوية.

من جهته قال باتريك ميرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرة القدم الآسيوية:” يسعدنا قرار نيوم بتجديد ثقتهم في الكرة الآسيوية واستمرارية شراكتهم الناجحة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تؤكد هذه الثقة تواصل نمو شعبية كرة القدم الآسيوية، ونجاحها في استقطاب الشركاء العالميين من جميع أنحاء القارة وتجديد ثقتهم بها باستمرار».

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *