الأمير فيصل بن مشعل اطلع على الإنجازات.. 4596 وحدة إسكان تنموي بمنطقة القصيم

بريدة- البلاد

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تحقق من نمو في معدلات توفير الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي، التي ارتفعت إلى 2207 وحدات سكنية تم تسليمها للمستفيدين، الذي يؤكد ما توليه القيادة الرشيدة، لتوفير الإسكان للمواطنين؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه في الإمارة أمس، الاجتماع الثامن عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي، بحضور أعضاء اللجنة.



وأكد سموه أن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة القصيم شهد- ولله الحمد- نمواً في تحقيق المستهدفات لضمان سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي، مشيراً إلى المنطقة حظيت بوجود الجمعيات المتخصصة في برامج الإسكان التي ستكون رافداً مهماً لدعم برامج الإسكان بالمنطقة، مبيناً أن عدد مشاريع الإسكان بلغ 21 مشروعاً تشمل 4596 وحدة سكنية، مشيداً بدور الجهات المعنية التي تسهم في تعزيز أدوار برامج الإسكان بالمنطقة، وتيسير إجراءات تسليمها للمستفيدين.

واطلع سموه خلال الاجتماع على منجزات برامج الإسكان التنموي والملخص التنفيذي للمحقق من المستهدفات بمنطقة القصيم، والأعمال الجارية في تنفيذ مشاريع الإسكان بالمنطقة.