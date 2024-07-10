استعرض المشروعات الجديدة.. محافظ جدة يؤكد على جودة الرعاية الصحية

البلاد – جدة

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، أهمية تقديم أفضل الخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، مشددًا على متابعة سير المشاريع الجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله.



جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس الخامس عشر في دورته السادسة، وذلك في مقر المحافظة بحضور أعضاء المجلس، حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستمع المجلس إلى عرض موجز من الشؤون الصحية يتضمن إحصائيات المشاريع الصحية الجاري تنفيذها في المحافظة والبالغ عددها 10 مشروعات صحية، إضافة إلى المشاريع المستقبلة، التي تبلغ 24 مشروعًا صحيًا بالمحافظة.

كما اطلع المجلس على تقرير موجز عن الخدمات الصحية للقطاعين الصحي والخاص بالمحافظة، متضمنًا انطلاق التجمعات الصحية.