الإقتصاد

إطلاق دليل العقوبات لمخالفات نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1446 هـ      10 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق دليل شامل يوضح عقوبات مخالفات نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية؛ وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة، وتوعية المرخصين بلوائح النظام وإطلاعهم على الإجراءات المتبعة، التي تشمل مبدأ الإنذار قبل فرض أيّة عقوبة.

 وينقسم الدليل إلى قسمين رئيسين، من بينهما قسم الامتثال المالي الذي يوضح 9 مخالفات أساسية تتعلق بالتزامات حاملي الرخص التعدينية، مثل التأخر في تسليم الإقرارات أو دفع الرسوم، إضافة إلى قسم الامتثال الرقابي الذي يتضمن 26 مخالفة تتعلق بالتزامات حاملي الرخص التعدينية، مثل استغلال مواد خارج حدود الرخصة أو عدم السماح للمفتشين بدخول موقع الرخصة في أثناء أوقات العمل الرسمية.

 وتهدف الوزارة من نشر دليل العقوبات، إلى تعزيز الالتزام بنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية من قبل المرخصين، وتنظيم عمل شركات التعدين وضمان ممارساتها المسؤولة، وحماية الثروات المعدنية، إضافة إلى تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة في القطاع.

 وللتعرف على تفاصيل عقوبات نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وتحميل الدليل؛ يرجى زيارة الرابط التالي:https://cdn.mim.gov.sa/Penalties_Guide.pdf

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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