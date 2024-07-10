أمير الرياض يطّلع على الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون الأسرة بالمنطقة

الرياض : البلاد

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة لعام (٢٠٢٥ م – ٢٠٢٨).

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس فريق بناء الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون الأسرة بالمنطقة المستشارة الدكتورة وفاء بنت حمد التويجري، وفريق عمل اللجنة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، في كلمة في بداية الاستقبال على ضرورة أن تحقق الخطة الأولويات التنموية النوعية فيما تقدمه من برامج ومشاريع تنموية ومبادرات وشراكات مجتمعية، مشيرًا إلى أن جهود إمارة المنطقة في تحقيق تلك الأهداف، مستلهمة من رؤية المملكة (2030) التي أقرها خادم الحرمين الشريفين, ويقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

عقب ذلك ألقى الأمين العام لمجلس المنطقة علوش بن فارس السبيعي، كلمة قدم فيها الشكر لسمو أمير المنطقة على دعمه لأعمال اللجنة ومتابعته المستمرة، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وفي إطار التأصيل المؤسسي لعمل اللجنة تم تشكيل الفريق لاستكمال إجراءات الحوكمة وقياس مؤشراتها بشكل دوري وإسهاماً في تحقيق الإستراتيجية لمجلس شؤون الأسرة ومجلس المنطقة.

واستعرضت الدكتورة التويجري, الخطة المقدمة بعنوان “الإسهام في استدامة التنمية”، وأبرز التوصيات المتعلقة بها، ومساندة ودعم لجان الأسرة في المحافظات المراكز التابعة لها، مشيرة إلى أنه في سبيل الوصول إلى هذا الهدف عملت إمارة المنطقة على تأكيد اتجاه المؤسسات التنموية التابعة لها المنبثق من قيم وحضارة وتراث وثقافة المجتمع، وفق أسس إستراتيجية شاملة وطموحة وواضحة.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً حول الخطة الإستراتيجية وأبرز التوصيات للاستفادة منها لمساندة ودعم لجان الأسرة في محافظات المنطقة، ثم قامت رئيس الفريق بتسليم سمو أمير منطقة الرياض الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون الأسرة لمنطقة الرياض لعام (2025 م – 2028).

يذكر أن الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون الأسرة في منطقة الرياض تقوم على أسس ومرجعيات تتمثل في الخصوصية الثقافية والاجتماعية والقيم الوطنية والتأكيد على التماشي مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاستعداد للتطورات التي تفرضها مرتكزات هذه الرؤية.