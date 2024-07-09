لدعم الأسر المنتجة.. «البحر الأحمر الدولية» تختتم مبادرة «مُنتِج»

البلاد – تبوك

اختتمت شركة البحر الأحمر الدولية، مبادرة “مُنتِج”، والتي استهدفت تمكين 145 سيدة من الأسرة المنتجة في مجال المأكولات والمشروبات في مناطق أملج، الوجه، ضباء، والعيص، وذلك عبر ورش عمل متخصصة، قدمها رائدات في هذا المجال، وذلك بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

وتهدف المبادرة، إتاحة الفرصة للمشاركات للالتحاق ببرنامج “مسار (3500)” في بنك التنمية الاجتماعية -إحدى مبادرات البنك لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر-، وتقدم العديد من الخدمات، مثل (التدريب، والتعريف بأساسيات تطوير هوية المشاريع، والإرشاد والتوجيه الفردي والجماعي، والدعم الفني والتقني)، مما يعزز حضورهن في السوق، ويسهل عملية البيع والتواصل مع العملاء، ويزودهن بالمهارات الأساسية في التسعير، والتسويق الإلكتروني، وذلك لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة المبيعات.

وأكدت مدير إدارة مساعد بالتنمية المجتمعية بالبحر الأحمر الدولية شذى القرشي، على أهمية الشراكة مع جمعيات المجتمع المحلي في تحقيق أهداف المبادرة، مثمنةً دور جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج والعيص، وجمعية التنمية الأهلية بالوجه، وجمعية ميثاق للتنمية الأسرية في ضباء في إنجاح المبادرة.

وأشارت القرشي إلى حرص “البحر الأحمر الدولية” على التعاون مع مجتمعات البحر الأحمر، ومؤسساته للإسهام في بناء وتطوير أفراد المجتمع وتحقيق تطلعاتهم. يُذكر أن وجهة “البحر الأحمر” استقبلت العام الماضي أول زوارها، في حين يستقبل “مطار البحر الأحمر الدولي” جدولًا منتظمًا للرحلات الداخلية منذ شهر سبتمبر 2023م، إضافة لاستقبال الرحلات الدولية من مدينة دبي منذ أبريل 2024م، فيما تم افتتاح ثلاثة منتجعات تقدم خدماتها وتجاربها حالياً.