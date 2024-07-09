«كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا» تحتفل بمرور 50 عاماً من الابتكار

جدة – البلاد

احتفلت شركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا FZE ، التابعة الإقليمية لشركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة، بالتعاون مع شركة محمود صالح أبار وشركاه التجارية، الموزع الحصري لمنتجات كاسيو في المملكة العربية السعودية، بالذكرى الخمسين لعمل كاسيو في مجال الساعات.

وتهدف هذه الفعاليات بالسوق السعودي وتعزيز شبكة التوزيع، مما يضمن إتاحة أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الساعات بجميع أنحاء المنطقة.

وقال السيد تاكاشي سيميا، المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن الاحتفال بمرور 50 عامًا على عمل كاسيو في مجال الساعات هو شهادة على الالتزام بالابتكار والجودة والتميز ، وأن هذه الفعاليات في جدة والرياض هي احتفال بالرحلة والشراكات القوية.

من جهته قال السيد محمود الجبشة، المدير العام الأول لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا ، إن الاحتفال بمرور 50 عامًا على عمل كاسيو في مجال الساعات هو لحظة فخر لنا جميعًا ، وتكريم للروح الابتكارية والمرونة على مر العقود.

بدوره أكد السيد أيمن كامل توفيق، مدير كاسيو بشركة ابار، على أهمية هذه المناسبة قائلاً: “إن هذه الذكرى الخمسين علامة فارقة مهمة لكاسيو وشهادة على شراكتنا الدائمة الممتدة إلى عقود ، وأثمرت بحمدالله عن تحقيق انجازات انعكست ايجابا على تطوير وتعزيز أعمال منتجات كاسيو الإليكترونية التي تتمتع بالإصالة ، والتطلع إلى مستقبل مليء بالابتكار والتعاون.