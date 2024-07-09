فنون الطهي تدعم المنتجين الصغار

البلاد ــ الرياض

تُنظم هيئة فنون الطهي يوم غد لقاءً مفتوحاً بعنوان: “دعم المنتجين الصغار”، يجمع خلاله المنتجين في قطاع فنون الطهي للحديث عن الموضوعات المتعلقة بالإنتاج وآلية رفع كفاءته، وأثره على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار حرص الهيئة على إشراك أصحاب المصلحة في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع.

ويتناول اللقاء الذي يُقام الساعة السادسة مساءً محاور متعددة، من أبرزها مقدمة تعريفية حول موضوع اللقاء، والتطرق إلى برنامج التطوير والابتكار في هيئة فنون الطهي، ورفع كفاءة الإنتاج وأثرها على الفرد والمجتمع، وبحث طرق رفع مستوى جودة المنتجات المحلية والتراثية، وزيادة الدخل للمنتجين الصغار، وتشجيع المنتجين لدخول مجال الصناعة كما تُخصص الهيئة مساحةً مفتوحة لآراء الحضور وأفكارهم، ومناقشة التحديات التي يواجهونها.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة فنون الطهي على تنظيمها دورياً باعتبارها قناةً اتصالية تجمعها بمجتمع فنون الطهي في المملكة، والمهتمين بهذا المجال الإبداعي؛ لتسليط الضوء على كافة الموضوعات المرتبطة بالقطاع، ومشاركتهم رؤى وتطلعات الهيئة لتطويره، والاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي تُسهم في ذلك.