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فنون الطهي تدعم المنتجين الصغار

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1446 هـ       9 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

تُنظم هيئة فنون الطهي يوم غد لقاءً مفتوحاً بعنوان: “دعم المنتجين الصغار”، يجمع خلاله المنتجين في قطاع فنون الطهي للحديث عن الموضوعات المتعلقة بالإنتاج وآلية رفع كفاءته، وأثره على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار حرص الهيئة على إشراك أصحاب المصلحة في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع.

ويتناول اللقاء الذي يُقام الساعة السادسة مساءً محاور متعددة، من أبرزها مقدمة تعريفية حول موضوع اللقاء، والتطرق إلى برنامج التطوير والابتكار في هيئة فنون الطهي، ورفع كفاءة الإنتاج وأثرها على الفرد والمجتمع، وبحث طرق رفع مستوى جودة المنتجات المحلية والتراثية، وزيادة الدخل للمنتجين الصغار، وتشجيع المنتجين لدخول مجال الصناعة كما تُخصص الهيئة مساحةً مفتوحة لآراء الحضور وأفكارهم، ومناقشة التحديات التي يواجهونها.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة فنون الطهي على تنظيمها دورياً باعتبارها قناةً اتصالية تجمعها بمجتمع فنون الطهي في المملكة، والمهتمين بهذا المجال الإبداعي؛ لتسليط الضوء على كافة الموضوعات المرتبطة بالقطاع، ومشاركتهم رؤى وتطلعات الهيئة لتطويره، والاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي تُسهم في ذلك.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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