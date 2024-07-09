الإقتصاد

ضاحية الفرسان.. مدينة ذكية تعزز الاستدامة

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1446 هـ       9 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – واس

كشفت الشركة الوطنية للإسكان أن المخطط العام لضاحية الفرسان يحقق معايير الاستدامة، وذلك بالاعتماد في تنفيذها على مصادر الطاقة المتجددة، التي تأتي ضمن خطط الشركة للإسهام في تحسين كفاءة المياه والطاقة باستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام وفعال، واعتمدت بعض مشاريع الضاحية على تركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل لتوليد الكهرباء اللازمة لتسخين المياه.

وتستهدف “الوطنية للإسكان” من خلال ضاحية الفرسان تحويل فكرة العيش من النظام التقليدي إلى الذكي، وذلك من خلال تشجيع النقل المستدام وتشجيع السكان على المشي، واستخدام الدراجات لتقليل الانبعاثات الضارة والتأثيرات السلبية على البيئة.

واعتمدت الشركة في الضاحية على الإدارة الفعّالة لموارد المياه، من خلال استخدام تقنيات الري الذكية وإعادة تدوير المياه، التي بدورها ستسهم في تغطية 6 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء، ونصف مليون شجرة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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