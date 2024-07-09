ضاحية الفرسان.. مدينة ذكية تعزز الاستدامة

البلاد – واس

كشفت الشركة الوطنية للإسكان أن المخطط العام لضاحية الفرسان يحقق معايير الاستدامة، وذلك بالاعتماد في تنفيذها على مصادر الطاقة المتجددة، التي تأتي ضمن خطط الشركة للإسهام في تحسين كفاءة المياه والطاقة باستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام وفعال، واعتمدت بعض مشاريع الضاحية على تركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل لتوليد الكهرباء اللازمة لتسخين المياه.

وتستهدف “الوطنية للإسكان” من خلال ضاحية الفرسان تحويل فكرة العيش من النظام التقليدي إلى الذكي، وذلك من خلال تشجيع النقل المستدام وتشجيع السكان على المشي، واستخدام الدراجات لتقليل الانبعاثات الضارة والتأثيرات السلبية على البيئة.

واعتمدت الشركة في الضاحية على الإدارة الفعّالة لموارد المياه، من خلال استخدام تقنيات الري الذكية وإعادة تدوير المياه، التي بدورها ستسهم في تغطية 6 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء، ونصف مليون شجرة.