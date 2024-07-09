الإقتصاد

تطوير صناعة منتجات الحلال في المملكة

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1446 هـ       9 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اتفاقية تعاون، مع شركة تطوير منتجات الحلال، لتعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة منتجات الحلال في المملكة وتعزيز التكامل بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من مفاهيم وممارسات منتجات الحلال وتطويرها، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ورئيس مجلس ادارة شركة تطوير منتجات الحلال فواز الحربي.

 ومثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في التوقيع، الرئيس التنفيذي لمدينة ينبع الصناعية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، فيما مثل شركة تطوير منتجات الحلال الرئيس التنفيذي فهد بن سليمان النحيط.

 وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين للاستفادة القصوى من الموارد والممكنات لتعزيز وتطوير منتجات الحلال، وتبادل المعلومات والخبرات والتحليلات لتطوير صناعة منتجات الحلال في مدن الهيئة الملكية وكذلك لتعظيم الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة تطوير منتجات الحلال، بما يحقق المصالح المشتركة.

 يذكر أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تعنى بالصناعات الغذائية، ومدينة البروتين الحيواني الأولى من نوعها في المملكة التي تعنى بالتصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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