الرياض : البلاد

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اتفاقية تعاون، مع شركة تطوير منتجات الحلال، لتعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة منتجات الحلال في المملكة وتعزيز التكامل بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من مفاهيم وممارسات منتجات الحلال وتطويرها، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ورئيس مجلس ادارة شركة تطوير منتجات الحلال فواز الحربي.

ومثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في التوقيع، الرئيس التنفيذي لمدينة ينبع الصناعية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، فيما مثل شركة تطوير منتجات الحلال الرئيس التنفيذي فهد بن سليمان النحيط.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين للاستفادة القصوى من الموارد والممكنات لتعزيز وتطوير منتجات الحلال، وتبادل المعلومات والخبرات والتحليلات لتطوير صناعة منتجات الحلال في مدن الهيئة الملكية وكذلك لتعظيم الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة تطوير منتجات الحلال، بما يحقق المصالح المشتركة.

يذكر أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تعنى بالصناعات الغذائية، ومدينة البروتين الحيواني الأولى من نوعها في المملكة التي تعنى بالتصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة.