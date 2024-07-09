“الموارد البشرية” تكمل المرحلة الأولى من خدمة ” التحقق المهني”

جدة : البلاد

استمرارا للجهود السابقة التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة، أكملت الوزارة المرحلة الأولى من خدمة “التحقق المهني” ضمن برنامج “الاعتماد المهني” وتغطية 128 دولة وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال منصة إلكترونية موحدة تشرف عليها الوزارة.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195، ويهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة وامتلاك العامل الوافد إلى الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة العربية السعودية وتركز على المهن ذات المهارة العالية بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وأن هذه الخدمة مؤتمته بالكامل عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في إكمال مراحل خطة تنفيذ أعمال “التحقق المهني” وتغطية 160 دولة حول العالم لجميع المهن وتشمل المهن الهندسية والصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن “التحقق المهني” يساهم بشكل مباشر في ضمان عدم تدفق العمالة الوافدة الغير المؤهلة لسوق العمل، ورفع جودة بيانات المؤهلات والمهارات للعمالة الوافدة.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.