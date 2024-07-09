اختام ملتقى “استدامة” للتقنيات الزراعية بحضور تجاوز 800 زائر

الرياض : البلاد

اختتمت فعاليات ملتقى “التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد”؛ الذي نظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، خلال الفترة من 7 – 8 يوليو الجاري، حيث شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والمستثمرين.

وتميّز الملتقى في نسخته الأولى هذا العام، بإقامة معرض متخصص لأحدث تقنيات الري والتسميد من قبل شركات محلية وعالمية متخصصة، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات وورش العمل والجلسات النقاشية التي شارك فيه خبراء دوليين ؛ بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.

وقدم المدير العام للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير شكره لجميع المشاركين، مؤكدًا نجاح الملتقى في تسليط الضوء على أهمية التقنيات والابتكارات الحديثة في تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وأشار إلى أن الملتقى أعطى فرصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول التقنيات الزراعية الحديثة؛ خصوصًا في أنظمة الري والتسميد على الصعيدين المحلي والعالمي.

يأتي الملتقى في إطار اهتمام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بمواكبة التطورات الحديثة في التقنيات الزراعية المستدامة وتوطينها بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في المجال الزراعي.