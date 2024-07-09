إغلاق 17 منشأة بمحافظة عنيزة لعدم امتثالها للاشتراطات الصحية

عنيزة : البلاد

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة 4293 جولة رقابية على كافة المنشآت التجارية خلال شهر يونيو لعام 2024م، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية, وأسفرت عن إغلاق 17 منشأة وإنذار 495 أخرى، ورصد 760 مخالفة.

وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة، وتداول المواد الغذائية بشكل غير صحيح، ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وغيرها من المخالفات الأخرى.

كما باشرت الفرق الميدانية 43 بلاغاً يتعلق في مجال سكن العمالة، والبائعين الجائلين، ومنشآت تجارية، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز ورفع مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة الى جهود البلدية في أعمال معالجة التشوه البصري برفع العديد من السيارات التالفة والمتعطلة في الأحياء والشوارع، مؤكدةً استمرار أعمالها في تحسين المشهد الحضري لتحسين جودة الحياة.