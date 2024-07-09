أمانة جدة تضبط 300 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة

جدة : البلاد

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة, عن ضبط 300 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة في إحدى سيارات النقل بحي الرويس.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط سيارة تقل لحومًا تالفة أثناء نقلها للمطاعم بشارع حائل, ومعبأة في حاويات صغيرة وبطريقة عشوائية لا تخضع لأي اشتراطات صحية وعلى الفور جرى إتلاف جميع المضبوطات.

وباشرت الأمانة أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مصادرة 3.3 أطنان من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وثمنت أمانة جدة تعاون السكان وإسهاماتهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.