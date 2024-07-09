أكثر من مليون زائر لمجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال العام الماضي

المدينة المنورة : البلاد

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 1.019.494 زائرًا من جنسياتٍ متعددة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وذلك خلال العام الماضي 1445 هـ، حيث تعرفوا خلالها على آلية ومراحل طباعة المصحف الشريف والتي تبلغ 20 مليون نسخة سنويًا.

وتعرّف زوار المجمع على إصداراته التي تضمنت ترجمة معاني المصحف الشريف إلى 76 لغة عالمية، والخدمات التقنية والتطبيقات الخاصة التي تمكن المسلمين من قراءة القرآن، والاستماع للمقرئين من مختلف البلدان الإسلامية، إضافةً للتعرف على التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية التي تتضمن المصحف مكتوبًا بعدة روايات، فضلًا عن الإصدارات الصوتية العديدة التي يصدرها المجمع، ضمن خدماته التي تشمل تطوير العديد من البرمجيات وخدمات النصّ المفتوح، والخطوط الحاسوبية الخاصة به، إلى جانب التطبيقات والتقنيات السمعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية لتمكينهم من تلاوة وحفظ كتاب الله عز وجل.