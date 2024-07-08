48 % نمو مناولة الحاويات

البلاد – الرياض

بنسبة ارتفاع بلغت 48 % ، أصدرت وزارة التجارة 2.457 سجلًا تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني للعام الحالي، بمقارنة بـ 1.658 سجل في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب النشرة الربعية لقطاع الأعمال ، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 1027 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 738 سجلًا، والشرقية بـ 405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ 79 سجلًا، والقصيم بـ 59 سجلا.

وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية السعودية 2030م أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، حيث سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها الربعية لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.