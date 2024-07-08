الإقتصاد

293.4 مليار تسهيلات للمنشآت الصغيرة

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1446 هـ       8 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ارتفعت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024، إلى نحو 293.4 مليار ريال، وبزيادة قدرها 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي – ساما، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 275.73 مليار ريال، ما يمثل حوالي 94 % من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 17.70 مليار ريال ما يعادل 6 %.

واستحوذت المنشآت المتوسطة على 56 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ما يعادل 153.74 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 95.19 مليار ريال ، وبالنسبة لتسهيلات شركات التمويل ، فقد استحوذت المنشآت الصغيرة على 8.26 مليار ريال ، فيما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 6.85 مليار.

وكانت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية قد بلغت بنهاية عام 2023، نحو 275.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 20 % مقارنة بعام 2022.

يذكر أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق السعودي ارتفع بنحو 3 % إلى 1.31 مليون منشأة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، بحسب تقرير حديث لهيئة “منشآت”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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