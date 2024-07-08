293.4 مليار تسهيلات للمنشآت الصغيرة

البلاد – الرياض

ارتفعت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024، إلى نحو 293.4 مليار ريال، وبزيادة قدرها 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي – ساما، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 275.73 مليار ريال، ما يمثل حوالي 94 % من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 17.70 مليار ريال ما يعادل 6 %.

واستحوذت المنشآت المتوسطة على 56 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ما يعادل 153.74 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 95.19 مليار ريال ، وبالنسبة لتسهيلات شركات التمويل ، فقد استحوذت المنشآت الصغيرة على 8.26 مليار ريال ، فيما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 6.85 مليار.

وكانت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية قد بلغت بنهاية عام 2023، نحو 275.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 20 % مقارنة بعام 2022.

يذكر أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق السعودي ارتفع بنحو 3 % إلى 1.31 مليون منشأة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، بحسب تقرير حديث لهيئة “منشآت”.