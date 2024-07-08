فرصة استثمارية

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة، فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأسواق المتخصصة والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن الفرصة تقع على مساحة 374,108 م2، وآخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف 31 يوليو الجاري ، داعية المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق “فرص”.

تمويل زراعي

تنظم غرفة جازان بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية لقاءً للتعريف بدور الصندوق في التمويل الزراعي، وذلك على مسرح الغرفة في مدينة جيزان.

ويتناول اللقاء الذي يستهدف رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمجال الزراعي، التعريف بالصندوق والخدمات والبرامج التي يقدمها، إلى جانب البرامج المقدمة للجمعيات التعاونية، وآليات التمويل للمجال الزراعي.

أرباح نصفية

ارتفعت أرباح شركة المراعي، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها إلى 1311.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة قدرها 10%، مقارنة بـأرباح قدرها 1192.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023. وأرجعت ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات في قطاعات الدواجن والألبان والعصائر ، التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.