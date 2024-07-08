مدالله العليان ينضم الى الاتفاق حتى 2028

الرياض – هاني البشر
أتم نادي الاتفاق تعاقده مع لاعب نادي الاتحاد مدالله العليان. وانضم العليان إلى الاتفاق بموجب عقد يمتد أربعة مواسم؛ ليكون أولى صفقات النواخذة خلال سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2024-25. وتأتي الصفقة امتدادًا للتعاون الكبير والدعم المتبادل بين إدارتي الاتفاق والاتحاد.
وعبر العليان عن سعادته بالتعاقد مع فارس الدهناء، مؤكدًا استعداده لخوض التجربة الجديدة بين الفرسان وتطلعه إليها، وأن يبذل قصارى جهده في خدمة الكيان وإسعاد جماهيره.
بدأ مدالله العليان مسيرته الكروية بقميص نادي التعاون، الذي توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وانتقل العليان بعد 8 سنوات من نادي التعاون إلى نادي الهلال لمدة موسمين، وبعد ذلك انتقل الى نادي الاتحاد لمدة 3 مواسم.