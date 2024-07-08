الرياضة

مدالله العليان ينضم الى الاتفاق حتى 2028

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1446 هـ       8 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أتم نادي الاتفاق تعاقده مع لاعب نادي الاتحاد مدالله العليان. وانضم العليان إلى الاتفاق بموجب عقد يمتد أربعة مواسم؛ ليكون أولى صفقات النواخذة خلال سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2024-25. وتأتي الصفقة امتدادًا للتعاون الكبير والدعم المتبادل بين إدارتي الاتفاق والاتحاد.

وعبر العليان عن سعادته بالتعاقد مع فارس الدهناء، مؤكدًا استعداده لخوض التجربة الجديدة بين الفرسان وتطلعه إليها، وأن يبذل قصارى جهده في خدمة الكيان وإسعاد جماهيره.
بدأ مدالله العليان مسيرته الكروية بقميص نادي التعاون، الذي توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وانتقل العليان بعد 8 سنوات من نادي التعاون إلى نادي الهلال لمدة موسمين، وبعد ذلك انتقل الى نادي الاتحاد لمدة 3 مواسم.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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