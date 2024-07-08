كأس العالم للرياضات الإلكترونية| فريق T1 الكوري يحقق لقب بطولة League of Legends

الرياض – هاني البشر
حقق فريق T1 الكوري لقب منافسات League of Legends ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد أن تغلب على الفريق الصيني Top Esports في المباراة النهائية 3-1 وسط حضور جماهيري غفير على مسرح Qiddiya Arena في SEF Arena.
وكان الفريق الكوري T1 قد وصل للمباراة النهائية، بعد أن تغلب على الفريق الصيني Bilibili Gaming في الدور ربع النهائي وعلى فريق Team Liquid من أمريكا الشمالية في الدور نصف النهائي بنفس النتيجة (2-1). في حين بلغ الفريق الصيني Top Esports المباراة النهائية بعد أن تفوق على الفريق الكوري الآخر Gen.G Esports في الدور ربع النهائي، وعلى الفريق الأوروبي G2 Esports في الدور نصف النهائي، بنتيجة (2-0).
وشهدت المباراة النهائية التي لعبت بنظام (الفائز بأكبر عدد من مجموع 5 مواجهات) منافسة قوية بين الطرفين، حيث نجح الفريق الصيني في تسجيل أول انتصار، قبل أن يثبت الفريق الكوري بأنه أحد أفضل الفرق وأشهرها على مستوى العالم في لعبة League of Legends من خلال فوزه في 3 مواجهات متتالية، منحته لقب المنافسة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ مليون دولار، حيث حصل على جائزة المركز الأول 400,000 دولار بالإضافة إلى 1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الإلكترونية. في حين نال الوصيف مبلغ 200,000 دولار بالإضافة إلى 600 نقطة.
وقال اللاعب لي سانج-هيوك “Faker” في المؤتمر الصحفي عقب التتويج:” إنه إنجاز رائع، لم نشعر للحظة بأننا لن نحقق اللقب، لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا وبقدراتنا، العمل الجماعي رجح كفتنا وسعداء جدًا بأن نتمكن من منح جماهيرنا هذا الانتصار ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.
وأضاف لي: “هذه أول زيارة للمملكة العربية السعودية بالنسبة لنا، واستمتعنا حقًا بوقتنا هنا، التنظيم مميز ومقر إقامة البطولة رائع، ومن المميز رؤية الجماهير من مختلف أنحاء العالم هنا بالإضافة إلى أفضل الأندية ومختلف فرقها، هذا الأمر يعكس حجم الحدث وأهميته لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية”.