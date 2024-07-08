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طريقة عمل موس جوز الهند

نيفين عباسaccess_time2 / محرم / 1446 هـ       8 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي جوز الهند وصفة قشدية رائعة

المقادير اللازمة

1 ملعقة كبيرة جيلاتين سادة
1/4 كوب ماء بارد
1 كوب كريمة
1 12 كوب سكر ناعم للغاية
1 1/2 كوب كريمة خفق ثقيلة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 1/2 كوب جوز هند مبشور

طريقة العمل

في وعاء صغير ذوبي الجيلاتين في الماء البارد
اخلطي الكريمة والسكر في قدر متوسطة الحجم وسخنيها حتى الغليان تقريبًا
يرفع عن النار ويضاف الجيلاتين
يحرك حتى يذوب
ضعي الخليط في الثلاجة
يقلب كل 15 دقيقة حتى يتكاثف
اخفقي الكريمة
أضيفي الفانيليا وجوز الهند
يضاف برفق في خليط الجيلاتين
تصب في أكواب أو قوالب وتبرد حتى تتماسك حوالي ساعتين

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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