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طريقة عمل مكرونة بالمشروم والسبانخ وصلصة الكاجو

نيفين عباسaccess_time2 / محرم / 1446 هـ       8 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لمحبي المكرونة مع مزيج كريمي من السبانخ والمشروم مع الكاجو

المقادير اللازمة
175 جرام من المكرونة المسلوقة
50 جرام كاجو غير محمص وغير مملح
10 جرام مشروم مجفف
120 جرام مشروم طازج مقطع
1 ملعقة صغيرة مسحوق مرق الخضار
1 ملعقة كبيرة زيت
2 فص ثوم كبير مبشور ناعماً
200 جرام سبانخ صغيرة

طريقة العمل
ضعي الكاجو والفطر في وعاء متوسط ​​مقاوم للحرارة مع مسحوق المرقة واسكبي أكثر من 200 مل من الماء المغلي
يترك لمدة 5 دقائق
بعد هذا الوقت يمزج المزيج بخلاط يدوي حتى يصبح ناعمًا ودسمًا
سخني الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة واقلي الفطر الطازج والثوم لبضع دقائق
أضيفي السبانخ واستمري في الطهي مع التقليب المستمر حتى تذبل السبانخ
ضعي المعكرونة في المقلاة مع مزيج الفطر وتبليها بالكثير من الفلفل الأسود وقلبي كل شيء معًا جيدًا
يرفع عن النار ويقلب مع صلصة الفطر الكريمية
قدميها على الفور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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