طريقة عمل مكرونة بالمشروم والسبانخ وصلصة الكاجو

وصفة لمحبي المكرونة مع مزيج كريمي من السبانخ والمشروم مع الكاجو

المقادير اللازمة

175 جرام من المكرونة المسلوقة

50 جرام كاجو غير محمص وغير مملح

10 جرام مشروم مجفف

120 جرام مشروم طازج مقطع

1 ملعقة صغيرة مسحوق مرق الخضار

1 ملعقة كبيرة زيت

2 فص ثوم كبير مبشور ناعماً

200 جرام سبانخ صغيرة

طريقة العمل

ضعي الكاجو والفطر في وعاء متوسط ​​مقاوم للحرارة مع مسحوق المرقة واسكبي أكثر من 200 مل من الماء المغلي

يترك لمدة 5 دقائق

بعد هذا الوقت يمزج المزيج بخلاط يدوي حتى يصبح ناعمًا ودسمًا

سخني الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة واقلي الفطر الطازج والثوم لبضع دقائق

أضيفي السبانخ واستمري في الطهي مع التقليب المستمر حتى تذبل السبانخ

ضعي المعكرونة في المقلاة مع مزيج الفطر وتبليها بالكثير من الفلفل الأسود وقلبي كل شيء معًا جيدًا

يرفع عن النار ويقلب مع صلصة الفطر الكريمية

قدميها على الفور