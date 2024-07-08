طريقة عمل المهلبية بالمستكه

المستكة تقيّ من عسر الهضم كما أنها تحسن صحة الفم والأسنان وتحارب السرطان وتحسن صحة القلب والشرايين

المقادير اللازمة

لتر حليب كامل الدسم

نصف كوب كريمة حلويات

سكر حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة

ربع كوب ماء

ملعقة كبيرة ماء زهر

فصوص مستكه

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

يرفع الحليب والسكر والكريمة علي النار

يقلب النشا والماء معاً

يترك الحليب حتي يغلي

ثم يضاف له خليط النشا ونستمر في التحريك حتي يصبح المزيج كثيف قليلاً

يرفع عن النار ويضاف له ماء الزهر والمستكه ويقلب جيداً

يغرف ويترك ليبرد

ثم يوضع في الثلاجة حتي يتماسك ويقدم مزين بالفستق او بحسب الرغبة