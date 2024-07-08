المرأه صحة و عافية

طريقة عمل المهلبية بالمستكه

نيفين عباسaccess_time2 / محرم / 1446 هـ       8 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المستكة تقيّ من عسر الهضم كما أنها تحسن صحة الفم والأسنان وتحارب السرطان وتحسن صحة القلب والشرايين

المقادير اللازمة
لتر حليب كامل الدسم
نصف كوب كريمة حلويات
سكر حسب الرغبة
3 ملاعق كبيرة نشا الذرة
ربع كوب ماء
ملعقة كبيرة ماء زهر
فصوص مستكه
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل
يرفع الحليب والسكر والكريمة علي النار
يقلب النشا والماء معاً
يترك الحليب حتي يغلي
ثم يضاف له خليط النشا ونستمر في التحريك حتي يصبح المزيج كثيف قليلاً
يرفع عن النار ويضاف له ماء الزهر والمستكه ويقلب جيداً
يغرف ويترك ليبرد
ثم يوضع في الثلاجة حتي يتماسك ويقدم مزين بالفستق او بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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