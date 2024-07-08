ضاحية الفرسان مدينة ذكية تعتمد على استدامة الموارد الطبيعية

الرياض : البلاد

كشفت الشركة الوطنية للإسكان NHC أن المخطط العام لضاحية الفرسان يحقق معايير الاستدامة، وذلك بالاعتماد في تنفيذها على مصادر الطاقة المتجددة، التي تأتي ضمن خطط الشركة للإسهام في تحسين كفاءة المياه والطاقة باستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام وفعال، واعتمدت بعض مشاريع الضاحية على تركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل لتوليد الكهرباء اللازمة لتسخين المياه.

وتستهدف “الوطنية للإسكان” من خلال ضاحية الفرسان تحويل فكرة العيش من النظام التقليدي إلى الذكي، وذلك من خلال تشجيع النقل المستدام وتشجيع السكان على المشي، واستخدام الدراجات من خلال إنشاء مسارات مخصصة وآمنة، للإسهام في الحد من استخدام السيارات داخل الضاحية، وتقليل الانبعاثات الضارة والتأثيرات السلبية على البيئة.

واعتمدت الشركة في الضاحية على الإدارة الفعّالة لموارد المياه، من خلال استخدام تقنيات الري الذكية وإعادة تدوير المياه، التي بدورها ستسهم في تغطية 6 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء، ونصف مليون شجرة، عبر استخدام المياه المعالجة، حيث يعكس التزام الوطنية للإسكان بتحقيق التوازن بين الاحتياج وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واتخذت “الوطنية للإسكان” في ضاحية الفرسان مجموعة من الممارسات لتحقيق استدامة المياه، وذلك من خلال اعتماد أنظمة الريّ الذكية، وتركيب مستشعرات رطوبة التربة التي تتحكم في عملية الري بناءً على احتياجات النباتات الفعلية.

وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا في تبني أساليب الاستدامة بجميع ضواحيها ومجتمعاتها من خلال اعتماد تقنيات وأساليب تسهم في الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، منها زيادة كثافة المسطحات الخضراء لتشكل جزءًا كبيرًا من مساحات المشاريع العمرانية، حيث يبلغ إجمالي المسطحات الخضراء 10 ملايين متر مربع في جميع ضواحيها ومجتمعاتها، التي بدورها تحسّن من المناخ وتوازن درجة الحرارة للحد من التأثير السلبي لتغير المناخ، وكل ذلك ينعكس على استدامة المجتمعات التي تطورها ويسهم في رفع المؤشرات الرئيسة لجودة الحياة.