زار فرع الهلال الأحمر ومركز التدريب.. محافظ جدة يطلع على خدمات وجاهزية الإسعاف الجوي

البلاد – جدة

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة أمس، الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي ومركز التدريب بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله مدير عام فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون.

واستمع سموّه، لشرح موجز عن إدارات وأقسام الفرع وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام 2023م حتى منتصف العام الحالي، حيث يبلغ عدد المراكز الإسعافية في محافظة جدة 36 مركزاً إسعافياً.

عقب ذلك تجوّل سموّه في مركز التدريب، واطّلع على عمل غرف المحاكاة المخصصة للأعمال التدريبية للحالات الإسعافية المختلفة، من خلال عرض عدة سيناريوهات مختلفة، تضمنت الحالات المرضية والإصابات، وبرنامج “معالي المحافظ” الذي يُسهم في تدريب الطفل على الإسعافات الأولية لحماية نفسه، ونشر الثقافة الصحية الإسعافية الطارئة.

وشاهد سموّه، أسطول الهيئة الذي يضم عدداً من الآليات النوعية للاستجابة للكوارث، كما استمع لشرح عن الجاهزية العالية لطائرة الإسعاف الجوي والخدمات الإسعافية، التي تقدمها بوقت وجيز وقياسي لنقل الحالات الطارئة في جميع أنحاء المنطقة والمستشفيات.