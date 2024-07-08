تراجع أسعار الذهب إلى 2386.58 دولارًا للأوقية

البلاد : وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر والذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات أمريكية ضعيفة عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2386.58 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % مسجلة 2393.80 دولارًا للأوقية.

وسجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.2 % لتصل إلى 31.15 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1024 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1017.78 دولارًا للأوقية.