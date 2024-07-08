الأمير تركي بن طلال يفتتح” قصور العسابلة” التراثية

البلاد – أبها

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها،” قصور العسابلة” التراثية الواقعة بمحافظة النماص، وذلك بعد ترميمها وتحويلها إلى مزار سياحي، ضمن مستهدفات تطوير القرى التراثية.

ويتكون الموقع التراثي من أربعة قصور، تتراوح ارتفاعاتها بين دورين وثلاثة أدوار؛ تمثل الطابع التقليدي في البناء بمنطقة عسير، وتحتوي على 60 غرفة مساحتها الإجمالية قرابة 5000 متر مربع.



من جانب آخر، تستعد محافظة النماص للعديد من الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية خلال إجازة صيف هذا العام 1446هـ، التي تنطلق بحفل رسمي يقام مساء غد الثلاثاء، تستمر على مدى شهر ونصف، بفعاليات للقرى التراثية وفعاليات ترفيهية مثل فعالية” الحصن” وعروض للفنون الشعبية، وفعاليات زراعية من أبرزها سوق المزارعين والقافلة الزراعية، ومبادرة النماص الخضراء.