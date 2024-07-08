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الأمير تركي بن طلال يفتتح” قصور العسابلة” التراثية

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1446 هـ       8 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – أبها

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها،” قصور العسابلة” التراثية الواقعة بمحافظة النماص، وذلك بعد ترميمها وتحويلها إلى مزار سياحي، ضمن مستهدفات تطوير القرى التراثية.

ويتكون الموقع التراثي من أربعة قصور، تتراوح ارتفاعاتها بين دورين وثلاثة أدوار؛ تمثل الطابع التقليدي في البناء بمنطقة عسير، وتحتوي على 60 غرفة مساحتها الإجمالية قرابة 5000 متر مربع.


من جانب آخر، تستعد محافظة النماص للعديد من الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية خلال إجازة صيف هذا العام 1446هـ، التي تنطلق بحفل رسمي يقام مساء غد الثلاثاء، تستمر على مدى شهر ونصف، بفعاليات للقرى التراثية وفعاليات ترفيهية مثل فعالية” الحصن” وعروض للفنون الشعبية، وفعاليات زراعية من أبرزها سوق المزارعين والقافلة الزراعية، ومبادرة النماص الخضراء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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