الرياضة الألماني جوزيف زينباور يقترب من قيادة الوحدة

البلاد- جدة اقتربت إدارة نادي الوحدة من غلق ملف المدير الفني الجديد لفريقها الأول لكرة القدم، بتوصلها لاتفاق شبه نهائي مع الألماني جوزيف زينباور، المدرب الحالي لفريق الرجاء البيضاوي المغربي. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رحيل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس عن تدريب الوحدة عقب انتهاء مدة تعاقده بنهاية الموسم المنصرم 2023-2024، كما ارتبط اسمه بتولي مهمة قيادة الخليج. الوحدة توصل لاتفاق مع جوزيف زينباور- بحسب قناة الكأس القطرية- وقد رحب المدرب الألماني، ويتبقى فقط إنهاء حالته التعاقدية مع الرجاء؛ حيث إن عقده مع الفريق المغربي يمتد حتى 30 يونيو 2025. زينباور البالغ من العمر 54 عاماً نجح مع الرجاء في تحقيق الثنائية المحلية بحصد لقب الدوري المغربي، بجانب كأس العرش على حساب الجيش الملكي.