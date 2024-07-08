استمتعوا بإجازات الصيف بينما تتابعون كل ما يهمكم

الرياض : البلاد

بالتزامن مع بداية فصل الصيف واستعداد الأسر للاستمتاع بعطلاتها المرتقبة، قد يشعر البعض بالقلق حيال ترك منازلهم لفترات طويلة. ولحسن الحظ، فإن البقاء على تواصل مستمر مع منزلك أثناء سفرك أصبح أسهل من أي وقت مضى يفضل ابتكارات شركة رينغ، والتي تقدم الأجهزة التي تتسم بسهولة التركيب والاستخدام – مثل أجراس الباب بالفيديو وكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية وغيرها – لتتمكن من متابعة ما يجري في منزلك أينما كنت من خلال تطبيق رينغ.

يمكن وضع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية من رينغ في أي مكان داخل المنزل أو حوله. وسواء اخترت الجيل الثاني من الكاميرات الداخلية أو كاميرا Stick Up Cam Battery، فستقوم تلك الأجهزة بتسجيل مقاطع الفيديو المباشرة بدقة عالية، وتتيح لك إمكانية التحدث والاستماع إلى الطرف الآخر، وإرسال التنبيهات الآنية إلى هاتفك. كما إن هذه الأجهزة مزوّدة بإمكانات متقدمة للكشف عن الحركة والتمييز بين الأشخاص والحيوانات الأليفة، والقدرة على عرض مقاطع الفيديو الليلية بشكل يضمن المتابعة المستمرة والموثوقة حتى في الظلام الحالك.

وإن كنت تقيم في فيلا، يمكن تركيب كاميرا Stick Up Cam Battery في المساحات الخارجية للمساعدة في مراقبة الساحات الخلفية والمناطق الأخرى حول المنزل. كما يمكن تركيب اللوحات الشمسية من رينغ لإمداد الكاميرا بالطاقة عند التعرض لبضع ساعات فقط من إضاءة الشمس المباشرة.

ومن الاستثمارات الرائعة الأخرى جرس الباب بالفيديو Battery Video Doorbell Pro الذي يتيح لك رؤية وسماع الزوار والتحدث إليهم من أي مكان – سواء كان أحد الأصدقاء قادمًا لسقي النباتات أو عاملًا يوصل طردًا قبل موعده، ما يعني أن بوسعك استخدام جرس الباب لتبقى على اطلاع تام بكل ما يحدث في منزلك أثناء غيابك.

وبفضل سهولة تركيب الأجهزة الداخلية والخارجية، سيكون بوسعك متابعة كل ما يجري في منزلك لتحظى براحة البال التامة سواء كنت مسافرًا لفترة طويلة أو قصيرة.

كما يمكنك التمتع بخصم يصل إلى 50% على أجهزة رينغ هذا الصيف بفضل عروض Amazon Prime Day التي تستمر في الفترة من 16 يوليو إلى 21 يوليو 2024.