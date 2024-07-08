استقبل السديري والسفير الجزائري.. أمير الرياض يطلع على البرامج الجامعية للبحث والابتكار

الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد.

ورحب سموه بالسفير، منوهًا بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، معربًا سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

واستمع سموه لشرح عن الأعمال والبرامج والمشاريع الجامعية التي تنفذها وزارة التعليم بمنطقة الرياض، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة العمل، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في سبيل الرقي بالعملية العلمية والأكاديمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

كما اطلع سمو أمير الرياض على إجراءات القبول الموحد للعام الجامعي القادم، وآلية توفير الفرص المتساوية للطلبة في عملية القبول بالجامعات، موكدًا أهمية دعم زيادة استيعاب الطلبة في الجامعات وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، منوهًا سموه بجهود الوزارة في تعزيز وتطوير منظومة العمل الجامعي، وبنجاح الجامعات في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

من جانبه، قدم معالي الدكتور محمد السديري الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه ومتابعته لجهود الوزارة بالمنطقة.