“إكرام” تقدم خدماتها لـ 5 ملايين زائر

البلاد – مكة المكرمة

قدمت جمعية إكرام لحفظ الطعام خدماتها لأكثر من 5 ملايين زائر من ضيوف الرحمن والمستفيدين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهاية شهر ذي الحجة، في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، أن الجمعية وصلت إلى هذا الرقم القياسي مع انتهاء شهر ذي الحجة، بتقديم خدمات عديدة مثل: إفطار صائم في المسجد الحرام، وحفظ وتوزيع فائض الطعام في مكة والمدينة، وتوزيع السلال الغذائية واللحوم الطازجة والوجبات الساخنة والسقيا في محيط المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وفي المشاعر المقدسة وفي مساكن الحجاج.

وبيّن أن الجمعية قامت بتوزيع أكثر من 17 ألف وجبة ساخنة ضمن مشروع الإطعام الشمولي، وتوزيع مليون عبوة ماء بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن “أحد برامج الرؤية” ودعم من منصة إحسان، كما أبرمت اتفاقيات عديدة من بينها 50 اتفاقية مع مؤسسات وشركات حجاج الداخل؛ بهدف حفظ فائض الطعام.