1.3 مليون خريطة مصححة..الحماد: المنظومة العقارية السعودية يحتذى بها عالميا

البلاد – الرياض

قال المهندس عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن نظام التسجيل العيني للعقار نتج عنه تصحيح أكثر من 1.3 مليون خريطة عقارية تسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار وتسهيل المعاملات العقارية ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

وأوضح أن العقار في المملكة، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة من خلال 18 تشريعا حتى الآن تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، مؤكدا أن ما تشهده المنظومة العقارية في المملكة من تحولات تنموية ضخمة،هي نتاج الدعم غير المحدود من القيادة ما مكّن القطاع العقاري وجعل منه نموذجًا عالميًا يحتذى به.



وأشار إلى أن التسجيل العيني للعقار، الذي يأتي امتدادًا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، يأتي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل يحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية وغيرها، وأنه منذ إعلان بدء أعمال التسجيل العيني في 7 مايو 2023 وحتى اليوم شملت أعمال التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض أكثر من 70 حيًا بإجمالي عدد 617.6 ألف قطعة أرض، وقد بدأت أعمال التسجيل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك بالمنطقة الشرقية.