محافظ جدة يزور الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي ومركز التدريب

جدة : البلاد

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي ومركز التدريب بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله مدير عام فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون.

واستمع سموّه، لشرح موجز عن إدارات وأقسام الفرع وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام 2023م حتى منتصف العام الحالي، حيث يبلغ عدد المراكز الإسعافية في محافظة جدة 36 مركزاً إسعافياً.

عقب ذلك تجوّل سموّه في مركز التدريب، واطّلع على عمل غرف المحاكاة المخصصة للأعمال التدريبية للحالات الإسعافية المختلفة، من خلال عرض عدة سيناريوهات مختلفة، تضمنت الحالات المرضية والإصابات، وبرنامج “معالي المحافظ” الذي يُسهم في تدريب الطفل على الإسعافات الأولية لحماية نفسه، ونشر الثقافة الصحية الإسعافية الطارئة بين أقرانه، وتفعيل دوره المجتمعي في تقديم المساعدة لمن يحتاجها في الحوادث والإصابات المختلفة، ويهدف البرنامج لإعداد الطفل مبكراً ليكون مدرباً ومثقفاً ومتطوعاً.

وشاهد سموّه، أسطول الهيئة الذي يضم عدداً من الآليات النوعية للاستجابة للكوارث، كما استمع لشرح عن الجاهزية العالية لطائرة الإسعاف الجوي والخدمات الإسعافية التي تقدمها بوقت وجيز وقياسي لنقل الحالات الطارئة في جميع أنحاء المنطقة والمستشفيات، التي تشمل السكتات الدماغية والجلطات القلبية وحالات الإصابات، إضافة إلى حالات العناية المركزة.

يُذكر أن الهيئة تحرص على استقطاب المدربين من داخل الهيئة من ذوي الخبرة والمؤهلات الاحترافية في الخدمات الإسعافية، لزيادة المقاعد التدريبية السنوية لطالبي الدورات التدريبية، وتقليل تكاليف التدريب المعدة لبناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمة الإسعافية من منسوبيها وفقاً للمعايير العالمية لتحسين الجودة، ونشر الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين في الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات مما يقلل من طلب الخدمة الإسعافية للحالات الباردة.