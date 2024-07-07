كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا تحتفل بمرور 50 عامًا من الابتكار

جدة – البلاد

أعلنت شركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا FZE ، التابعة الإقليمية لشركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة، بالتعاون مع شركة محمود صالح ابار وشركاه التجارية، الموزع الحصري لمنتجات كاسيو في المملكة العربية السعودية، عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الخاصة في جدة في 2 يوليو والرياض في 4 يوليو للاحتفال بالذكرى الخمسين لعمل كاسيو في مجال الساعات. تهدف هذه الفعاليات إلى تكريم تاريخ طويل من الابتكار والتعاون مع تحديد المرحلة لتحقيق نجاحات مستقبلية.

تعزز هذه المبادرة التزام كاسيو بالسوق السعودي وتهدف إلى تعزيز شبكة التوزيع، مما يضمن أن أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الساعات تكون متاحة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال السيد تاكاشي سيميا، المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن الاحتفال بمرور 50 عامًا على عمل كاسيو في مجال الساعات هو شهادة على الالتزام بالابتكار والجودة والتميز. هذه الفعاليات في جدة والرياض ليست مجرد أعمال تجارية؛ بل هي احتفال بالرحلة والشراكات القوية. هناك حماس لمشاركة أحدث المنتجات والاستراتيجيات التسويقية، وتعزيز الالتزام بالسوق السعودي مع هذه الذكرى الخمسين.”

وأضاف السيد محمود الجبشة، المدير العام الأول لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن الاحتفال بمرور 50 عامًا على عمل كاسيو في مجال الساعات هو لحظة فخر لنا جميعًا. هذه الفعاليات هي تكريم للروح الابتكارية والمرونة التي حددت مسار كاسيو على مر العقود. نتطلع إلى مشاركة هذا الاحتفال مع شركائنا الموقرين واستكشاف كيفية مواصلة تحقيق إنجازات كبيرة معًا.”

وأكد السيد أيمن كامل توفيق، مدير كاسيو بشركة ابار، على أهمية هذه المناسبة قائلاً: “إن هذه الذكرى الخمسين هي علامة فارقة مهمة لكاسيو وشهادة على شراكتنا الدائمة الممتدة إلى عقود خلت منذ العام 1975 ميلادية والتي أثمرت بحمدالله عن تحقيق انجازات انعكست ايجابا على تطوير وتعزيز أعمال منتجات كاسيو الإليكترونية التي تتمتع بالإصالة والابتكار. إنها فرصة للتفكير في إنجازاتنا والتطلع إلى مستقبل مليء بالابتكار والتعاون. نحن ملتزمون بالاحتفال بهذا المعلم مع وكلائنا ومواصلة إرث التميز الذي تمثله كاسيو.”

تعد الفعاليات في جدة والرياض نقاطًا محورية لكاسيو وشركائها، وتهدف إلى تعزيز الروابط، ومشاركة الأفكار الاستراتيجية، ودفع رؤية مشتركة لتحقيق النجاح في المنطقة مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لعمل كاسيو في مجال الساعات.