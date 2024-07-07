عضوية سعودية في 6 لجان فنية.. المملكة رئيساً لـ«تنفيذي» المنظمة العربية للطيران المدني

البلاد – الرياض

في استحقاق جديد يعكس تطور المملكة وأهمية دورها، انتُخب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، خلال الدورة القادمة للمجلس التي تستمر لمدة عامين، وذلك بعد فوز المملكة العربية السعودية بالإجماع، برئاسة المجلس، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 28 الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.

وقال معاليه بهذه المناسبة :” أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ؛ لما يولونه من دعم واهتمام منقطع النظير لقطاع الطيران في المملكة، كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني العربية على ثقتهم بانتخابنا رئيساً للمجلس التنفيذي خلال الدورة القادمة، وأسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحقيق التطلعات والارتقاء بقطاع الطيران العربي وترسيخ دوره الريادي عالمياً “.

وشهدت انتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، فوز المملكة كذلك بعضوية 6 لجان فنية، هي لجان النقل الجوي، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والبيئة، والإعلام والاتصال المؤسسي، بالإضافة إلى فوزها بعضوية هيئة الرقابة المالية والإدارية.