الإقتصاد

ختام ناجح لملتقى القصيم العقاري

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1446 هـ       7 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – عنيزة

بنجاح كبير ، اختتم ملتقى القصيم العقاري الذي نظمته غرفة عنيزة على مدى (3) أيام بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة.

وقدم رئيس الغرفة التجارية بعنيزة خالد بن محمد الصيخان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على رعايته ودعمه للملتقى، كما شكر للجهات الداعمة والمشاركة.

وكان اليوم الثالث والأخير للملتقى قد شهد عددا من ورش العمل بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع حول عدة قضايا عقارية منها: تطوير وتمويل المنتجات العقارية ، وأنواع الاستثمار العقاري ، وتكنلوجيا العقارات ، وتطبيقات التقنية في التصاميم المعمارية ، والتثمين العقاري والمباني الذكية وتمكين المطورين العقاريين ، وحق الانتفاع العقاري والتصميم الداخلي لمنزل العمر.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *