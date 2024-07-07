ختام ناجح لملتقى القصيم العقاري

البلاد – عنيزة

بنجاح كبير ، اختتم ملتقى القصيم العقاري الذي نظمته غرفة عنيزة على مدى (3) أيام بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة.

وقدم رئيس الغرفة التجارية بعنيزة خالد بن محمد الصيخان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على رعايته ودعمه للملتقى، كما شكر للجهات الداعمة والمشاركة.

وكان اليوم الثالث والأخير للملتقى قد شهد عددا من ورش العمل بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع حول عدة قضايا عقارية منها: تطوير وتمويل المنتجات العقارية ، وأنواع الاستثمار العقاري ، وتكنلوجيا العقارات ، وتطبيقات التقنية في التصاميم المعمارية ، والتثمين العقاري والمباني الذكية وتمكين المطورين العقاريين ، وحق الانتفاع العقاري والتصميم الداخلي لمنزل العمر.