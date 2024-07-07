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تمكين الكوادر الوطنية بالصناعات الغذائية

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1446 هـ       7 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

وقّع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية تدريب وتوطين مع مجموعة أقوات للصناعات الغذائية، في خطوة جديدة نحو تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في مجال صناعة الغذاء.

ومثل الجانبين في التوقيع, رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس المركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس إحسان أبو غزالة، والرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم بن سعود العقيلي.

وأشاد المهندس إحسان أبو غزالة، بدور المعهد في برامج التدريب وتعزيز سوق العمل بالكوادر البشرية، في مجال الصناعات الغذائية، الذي يعد أحد الملفات الإستراتيجية في رؤية المملكة.

بدوره أوضح العقيلي، أن المعهد مستمر في تنفيذ خطته الإستراتيجية في تنويع وتطوير الشراكات من أجل تطوير الكادر البشري وتنمية قدراته وتمكينه داخل قطاع صناعة الغذاء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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