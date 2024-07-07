تمكين الكوادر الوطنية بالصناعات الغذائية

البلاد – الرياض

وقّع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية تدريب وتوطين مع مجموعة أقوات للصناعات الغذائية، في خطوة جديدة نحو تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في مجال صناعة الغذاء.

ومثل الجانبين في التوقيع, رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس المركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس إحسان أبو غزالة، والرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم بن سعود العقيلي.

وأشاد المهندس إحسان أبو غزالة، بدور المعهد في برامج التدريب وتعزيز سوق العمل بالكوادر البشرية، في مجال الصناعات الغذائية، الذي يعد أحد الملفات الإستراتيجية في رؤية المملكة.

بدوره أوضح العقيلي، أن المعهد مستمر في تنفيذ خطته الإستراتيجية في تنويع وتطوير الشراكات من أجل تطوير الكادر البشري وتنمية قدراته وتمكينه داخل قطاع صناعة الغذاء.