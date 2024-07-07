انطلاق «معسكرات الأمن السيبراني» في الرياض وجدة والخُبر

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم عن انطلاق أعمال «معسكرات الأمن السيبراني» لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات ورفع جودة الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، والإسهام في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة بالمجال.

وأوضحت الهيئة أن «معسكرات الأمن السيبراني» سيتم تنفيذها على مدى 3 أسابيع في الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وعبر مرحلتين حيث تتمثل المرحلة الأولى في حضور التدريب النظري الذي يشتمل على دورتين تدريبيتين في مجال الأمن السيبراني، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريباً عملياً مكثفاً من خلال تنفيذ تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية تهدف إلى تعزيز المهارات وتطبيق المفاهيم والمعارف التي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.