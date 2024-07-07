الأولى الرياضة الفريق السعودي Team Falcons يحقق لقب أولى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر تمكّن الفريق السعودي Team Falcons من تحقيق أول لقب ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية – الحدث الأكبر في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية – بعد فوزه ببطولة اللعبة الشهيرة Call of Duty: Warzone ليصبح بذلك في صدارة ترتيب أندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية برصيد 1000 نقطة. ووسط حضور جماهيري غفير، أقيمت منافسات المرحلة النهائية بطولة Call of Duty: Warzone في SEF Arena الصرح الفريد من نوعه والذي يُعد أكبر منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وتحديدًا على مسرح stc Arena، حيث نجح الفريق السعودي Team Falcons الذي ضمّ كل من: الأمريكي زافيير سينسون “Shifty” ومواطنه أندرو دياز “Biffle” والتونغي كاسيميلي تونغاموا “Soka”، في تقديم مستوى رائع طوال فترة البطولة التي انطلقت بتاريخ 3 يوليو واختتمت مساء اليوم السبت 6 يوليو.

وحصل فريق Team Falcons على 227.9 نقاط وضعتهم في صدارة الترتيب متقدمين بفارق 10 نقاط على الفريق البريطاني Fnatic الذي حلّ في المركز الثاني. في حين حقّق الفريق السعودي Twisted Minds إنجازًا آخر للمملكة بحصوله على المركز الثالث بعد تحقيقه 179.3 نقطة. وبلغ مجموع جوائز البطولة مليون دولار، ذهب الجزء الأكبر منها إلى أصحاب اللقب بحصولهم على مبلغ 200,000 دولار، وحصل أصحاب الوصافة على مبلغ 150,000 دولار، وكان نصيب المركز الثالث منها 100,000 دولار. كما توّج لاعب فريق Team Falcons زافيير سينيون “Shifty” بلقب أفضل لاعب في البطولة وحصل على الجائزة البالغة 50,000 دولار. وقال زافيير سينسون “Shifty” في المؤتمر الصحفي عقب ختام منافسات البطولة: “سعيد جدًا بهذا الانتصار وأشكر زملائي أندرو وكاسيميلي على ما قدموه من أداء رائع طوال مراحل البطولة وهو الأمر الذي ساعدنا في الحصول على اللقب بكل جدارة واستحقاق. وأشكر أيضًا الجماهير الرائعة التي ساندتنا وكانت العلامة الفارقة خلال المنافسات، فقد شعرنا بدعمهم المستمر في كل لحظات المواجهات. إنها البداية المثالية لفريقنا ونأمل بأن يستمر زملائنا في بقية البطولات بتقديم نتائج إيجابية لنتمكن في النهاية من تحقيق أغلى الألقاب”. وأضاف: “إنها أفضل بطولة أشارك فيها بجميع المقاييس، فالتنظيم استثنائي ويُعنى بأدق التفاصيل، ومقر إقامة البطولة رائع جدًا وهو الأفضل بالنسبة لي شخصيًا طوال مسيرتي. كما أن الاستقبال المميز الذي حظينا به هنا أمر يدعو للأعجاب، ونشعر بلطف الناس هنا وحبهم. لذا أشكر جميع القائمين على الحدث والمجتمع المحلي على هذه التجربة المميزة”. جدير بالذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية يُقام في بوليفارد رياض سيتي على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024، وسيكون خلاله الزوار على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية التي تناسب جميع أفراد العائلة. ويشارك في الحدث أكثر من 1500 لاعب ممثلين عن 500 ناد من نخبة الأندية الدولية، يتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.