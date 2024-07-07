السجن والغرامة بحق تشكيل عصابي من 8 وافدين لسرقتهم كيابل كهرباء

الرياض : البلاد

أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية.

وظهر من خلال إجراءات التحقيق بأن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفاءها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها.

وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.