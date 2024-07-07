«الاعتماد السعودي» يحصل على الاعتراف الدولي

البلاد – الرياض

في إنجازٍ وطنيٍ جديد ،حصل المركز السعودي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد ، في مجال شهادات نظم إدارة الجودة في كل من المجالات التالية: نظام إدارة سلامة الغذاء، ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الأجهزة الطبية ، ونظام إدارة الطاقة ، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

ويعد ذلك بمثابة اعتراف دولي لجميع شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الاعتماد السعودي في تلك المجالات ، وإنجازاً داعماً للبنية التحتية للجودة في المملكة، ومعززا لمكانة المركز على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في إحداث أثر كبير على المستوى الاقتصادي عبر رفع التجارة البينية وانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.