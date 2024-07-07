الإقتصاد

«الاعتماد السعودي» يحصل على الاعتراف الدولي

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1446 هـ       7 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

في إنجازٍ وطنيٍ جديد ،حصل المركز السعودي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد ، في مجال شهادات نظم إدارة الجودة في كل من المجالات التالية: نظام إدارة سلامة الغذاء، ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الأجهزة الطبية ، ونظام إدارة الطاقة ، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

ويعد ذلك بمثابة اعتراف دولي لجميع شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الاعتماد السعودي في تلك المجالات ، وإنجازاً داعماً للبنية التحتية للجودة في المملكة، ومعززا لمكانة المركز على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في إحداث أثر كبير على المستوى الاقتصادي عبر رفع التجارة البينية وانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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