الألعاب السعودية تعلن مواعيد التسجيل للنسخة الثالثة من دورتها 2024

الرياض – هاني البشر

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية مواعيد التسجيل وتجارب الأداء للنسخة الثالثة من الدورة والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ١٧ اكتوبر المقبل في الرياض.

وحددت اللجنة المنظمة، تاريخ ١٧ يوليو موعداً لبداية التسجيل في الرياضات التي تتطلب تجارب أداء حتى الـ٣١ من الشهر نفسه، على أن يتم اختيار اللاعبين في الرياضات الأخرى بشكل مباشر بحسب معايير التصنيف في اتحادات الرياضات المدرجة في نسخة هذا العام والتي بلغ عددها ٥٣ رياضة، توزعت على ثلاث فئات وهي رياضات أساسية ورياضات استعراضية ورياضات بارالمبية.

وكانت اللجنة المنظمة، قد أعلنت الفترة الماضية، عن الرياضات المدرجة في الدورة وهي السهام – ألعاب القوى – الريشة الطائرة – البلوت – كرة السلة 3×3 – كرة السلة 5×5 – كرة الطائرة الشاطئية – كرة القدم الشاطئية – الجت سكي – البلياردو – البولينج – الملاكمة – سباق الهجن – الشطرنج – التسلق – الدراجات – الفروسية – الألعاب الالكترونية – المبارزة – كرة قدم الصالات – الجولف – الجمباز – كرة اليد – التجديف الساحلي – الجودو – الجوجيتسو- الكاراتيه- الكارتينج – الملاكمة التايلاندية – البادل – الملاحة الشراعية- الرماية – الاسكواش – السباحة – كرة الطاولة – التايكوندو- التنس – السباق الثلاثي – كرة الطائرة- رفع الأثقال – المصارعة – الروبوت والرياضات اللاسلكية – التزلج اللوحي – الرقبي – الكريكت – فنون القتال المختلطة، أما الرياضات البارالمبية فقد تم اعتماد كرة قدم خماسيات للصالات (الصم) – كرة الهدف – البوتشيا– ألعاب القوى البارالمبية – كرة الطاولة البارالمبية – رفع الأثقال البارالمبية – كرة السلة (كراسي).

فيما كانت الرياضات التي تتطلب تسجيلاً لتجارب الأداء على النحو التالي: السهام – ألعاب القوى – الريشة الطائرة – البلوت – كرة الطائرة الشاطئية – البلياردو – الشطرنج – الدراجات – الألعاب الإلكترونية – الجولف – الجمباز – التجديف الساحلي – الكارتنج – البادل – الملاحة الشراعية – الاسكواش – السباحة – الملاكمة التايلاندية – التسلق – التايكوندو – رفع الأثقال – المصارعة – كرة الطاولة – التنس – السباق الثلاثي، بمجموع ٢٥ رياضة يخضع المسجلين فيها لتجارب أداء.

وتضمن الإعلان عددا من الرياضات الاستعراضية التجريبية، وهي الجت سكي والكريكت وفنون القتال المختلطة والروبوت والرياضات اللاسلكية والرقبي والبوتشيا والتزلج اللوحي وكرة قدم خماسيات الصالات للصم وكرة القدم الشاطئية.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا المنظمة في الرابع من ابريل الماضي مواعيد الدورة لهذا العام ٢٠٢٤م حيث قررت أن تكون خلال الفترة ما بين ٣ حتى ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤م، وسيتم الإعلان عن انطلاقة جولة شعلة النسخة الثالثة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي أقيمت من ٢٦ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣، قد لاقت تفاعلاً كبيراً بمشاركة أكثر من ٩٠٠٠ مشارك، مثلوا أكثر من ١٤٧ نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب عبر ٥٣ رياضة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت ٦رياضات مخصصة للبارالمبية، وما يقارب ٣١ منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.